Nasti nel mirino della Cremonese: da definire i termini dell'operazione

Tra le uscite telefonate e attese in questo mese di agosto c'è anche quella dell'attaccante classe 2003 Marco Nasti, protagonista negli Stati Uniti con il gol vittoria nell'amichevole contro il Manchester City e in campo anche ieri sera con il Milan Futuro contro il Lecco nei minuti finali del Primo Turno di Coppa Italia Serie C. Dopo due anni in prestito ben spesi in Serie B tra Cosenza e Bari, il giovane attaccante potrebbe tornare nella Cadetteria ma questa volta per giocarsi la promozione.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Nasti è nel mirino della Cremonese che rimane una delle squadre più accreditate a portarsi in casa l'attaccante del Milan. Novità e svolte potrebbero arrivare a inizio settimana e ci sono da decidere i termini contrattuali dell'operazione. Probabilmente il Milan cederà Nasti alla Cremonese riservandosi una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.