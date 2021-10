Nations League, all'Italia non riesce il miracolo: la semifinale finisce 1-2 per la Spagna

Non riesce un autentico miracolo sportivo alla Nazionale, sotto di due goal e di un uomo (espulso Bonucci al 40esimo) dopo 45 minuti contro la Spagna. Gli uomini di Roberto Mancini, orgogliosi sì ma poco organizzati rispetto al solito, riescono a ridurre lo svantaggio all'82esimo con il goal di Lorenzo Pellegrini, ma non nell'insperato pareggio. In finale di Nations League, dunque, va la Spagna, mentre gli Azzurri giocheranno la finale 3-4 posto contro la perdente tra Belgio e Francia.