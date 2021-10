Nations League, l'Italia batte 2-1 il Belgio e chiude il torneo al terzo posto

Si chiude la seconda Nations League della storia per la Nazionale Italiana e si chiude con un terzo posto finale grazie al 2-1 sul Belgio. Per gli azzurri sono andati in goal nel secondo tempo Barella dopo pochi secondo e Berardi al 64esimo su rigore, mentre per gli ospiti (che hanno anche colpito un palo con Saelemaekers) è andato a segno Charles De Ketelaere a cinque minuti dal 90esimo.

La Nazionale si è fatta preferire per la prima ora di gioco, nella quale ha mostrato voglia di incidere e di controllare il match. Dopo i due goal di vantaggio e i tanti cambi, il Belgio di De Bruyne ha rialzato la testa: non è bastato, però. L'Italia è terza e ricomincia a correre.

IL TABELLINO

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini (70′ Jorginho), Locatelli, Barella (70′ Cristante); Chiesa (90′ Bernardeschi), Raspadori (65′ Kean), Berardi (90′ Insigne). All.: Mancini. A disp: Sirigu, Meret, Chiellini, Verratti, Dimarco

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans (59′ De Bruyne); Carrasco (89' Trossard), Vanaken, Saelemaekers (59′ De Ketelaere); Batshuayi. All.: Martinez. A disp: Mignolet, Casteel, Boyata, Lukebakio, Theate, Dendoncker

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 47′ Barella, 64′ Berardi (I), De Ketelaere (B)

Ammoniti: Vertonghen (B), Di Lorenzo (I), Witsel (B), Castagne (B), Emerson Palmieri (I)