Nations League, l'Italia vince il bronzo ed incassa altri 2,5 milioni di euro

L'Italia, arrivata terza nella Nations League grazie alla vittoria di oggi sul Belgio, incasserà 2.5 milioni di euro di premi; al Belgio, invece, vanno 1.5 milioni di euro. Il montepremi di questa sera sarà invece esattamente il doppio, 8 milioni di euro: chi vincerà tra Spagna e Francia incasserà 4.5 milioni di euro, chi perderà 3.5 milioni di euro.

Italia, Spagna, Francia e Belgio che hanno staccato il pass per queste final four hanno fin qui già incassato 3 milioni di euro per essere arrivati a questa fase finale.