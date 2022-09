Nations League, venerdì Italia-Inghilterra a San Siro: già venduti 30mila biglietti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sale l'attesa per il penultimo impegno della Nazionale nel Gruppo 3 di Nations League in programma venerdì prossimo a San Siro (calcio d'inizio alle 20.45). Sono già stati emessi 30mila biglietti per il match contro l'Inghilterra, con la possibilità per tutti i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. E come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. La soprano Carly Paoli canterà dal vivo gli inni nazionali prima della gara: la cantante, nata nel Nottinghamshire da papà inglese e mamma italiana, eseguirà "God Save the King" e "Fratelli d'Italia". Paoli, che è cresciuta dividendosi tra Lecce in Italia e Wiltshire in Inghilterra, si era già esibita davanti agli Azzurri lo scorso anno: a Belfast, in occasione di Irlanda del Nord-Italia (0-0). La Nazionale a Milano. Milano ospiterà per la 60a volta la Nazionale, che nel lontano 1910 proprio nel capoluogo lombardo fece il suo esordio (il 15 maggio 1910, all'Arena Civica, Italia-Francia 6-2) e che sempre a Milano vestì per la prima volta la maglia Azzurra (nel 1911 contro l'Ungheria, con scudetto sabaudo cucito sul petto dopo le prime uscite in maglia bianca). Il bilancio della Nazionale in città: 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. Milano è seconda per numero di incontri degli Azzurri in una sede (Roma 62), per numero di vittorie conquistate in una sede (37, dietro Roma a 38, segue Torino con 25) ed è prima per numero di reti realizzate (140 reti, seguono Roma con 115 e Torino con 83). (ANSA).