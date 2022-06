Nations League, vittoria per la Bosnia di Krunic. Solo panchina per Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vittoria per la Bosnia, che nelle quarta giornata del gruppo 3 della League B di Nations League ha superato per 3-2 la Finlandia. Per i bosniaci è sceso in campo anche il rossonero Rade Krunic, che ha giocato l'intera partita da esterno destro nel 4-3-3 e ha anche servito l'assist per Edin Dzeko in occasione del 3-2. Solo panchina invece per Alexis Saelemaekers in Polonia-Belgio, terminata sul punteggio finale di 0-1. Qualche minuto invece per l'obiettivo di mercato Charles De Ketelaere, giovane di proprietà del Club Brugge che all'ottantesimo minuto è subentrato al posto di Dries Mertens.