Nazionale, Calabria ha sfiorato la convocazione ma Mancini gli ha preferito Florenzi e Di Lorenzo

Nonostante l’ottima stagione disputata, Davide Calabria non rientra fra i convocati di Roberto Mancini in vista dell’Europeo. Ieri infatti, il CT ha comunicato una lista allargata che prenderà parte all’amichevole contro San Marino prevista per venerdì 28 maggio, e da questa lista poi, trarrà quella definitiva che prenderà parte all’Europeo. Calabria, 38 partite giocate fin ora con 2 gol e 2 assist, ha sfiorato la convocazione, così come Davide Zappacosta del Genoa. Mancini ha preferito portare con sé Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo come terzini destri. È stato convocato anche Manuel Lazzari della Lazio che gioca a tutta fascia.