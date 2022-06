Nazionali, 90 minuti per Theo e panchina per Maignan, Kessie e Saelemaekers

MilanNews.it

Nella prima giornata di Nations League, arriva una sconfitta a sorpresa per la Francia, formazione che si è aggiudicata la scorsa edizione del torneo. Allo Stade de France di Parigi, i transalpini vengono superati in rimonta dalla Danimarca. Al vantaggio di Benzema hanno risposto i danesi con la doppietta di Cornelius. 90' in campo per Theo Hernández, schierato da Deschamps sull'esterno sinistro, mentre Mike Maignan è rimasto in panchina.

Nella serata di ieri in campo anche Belgio - sconfitto dall'Olanda - e Costa d'Avorio - vittorioso sullo Zambia -, ma Saelemaekers e Kessie non sono stati schierati nelle rispettive squadre.