© foto di DANIELE MASCOLO

In questa pausa nazionali, Ismael Bennacer avrà modo di recuperare la forma che in questi primi mesi di 2023 ha un po' perduto a causa di in infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Ecco gli impegni dell'Algeria nei prossimi giorni:

Giovedì 23/3 ore 22, Algeria - Niger

Lunedì 27/03 ore 18, Niger - Algeria