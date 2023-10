Nazionali, ecco quando gioca l'Inghilterra di Tomori

vedi letture

Tempo di sosta per le Nazionali. In campo molti giocatori del Milan, 13 nello specifico. Tra questi anche Fikayo Tomori che, per la seconda volta consecutiva, si è guadagnato la convocazione da parte di Southgate con l'Inghilterra. Di seguito i due impegni della nazionale dei Tre Leoni:

Inghilterra-Australia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Amichevole

Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024