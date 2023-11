Nazionali, ecco quando gioca l'Inghilterra di Tomori

Seconda convocazione consecutiva per Fikayo Tomori che anche in questa pausa per le nazionali è stato convocato dal CT dell'Inghilterra Southgate, vedendo così premiati i suoi sforzi in rossonero. Con la nazionale dei Tre Leoni già qualificata a Euro 2024 e diverse defezioni all'interno della rosa, è probabile che il centrale del Milan possa avere un po' di spazio nei due impegni della squadra. Ecco il calendario:

Inghilterra-Malta: venerdì 17 novembre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Euro 2024

Macedonia del Nord-Inghilterra: lunedì 20 novembre ore 20.45, Skopje - Qualificazioni Euro 2024