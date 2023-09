Nazionali, ecco quando giocherà la Danimarca di Simon Kjaer

Simon Kjaer è tra i convocati della Danimarca in questa pausa nazionale di inizio settembre: il difensore del Milan è il capitano della nazionale nordica e sarà impegnato nella prossima settimana nelle qualificazioni per l'Europeo 2024 in Germania. Ecco quando scenderà in campo:

Danimarca-San Marino: giovedì 7 settembre ore 20.45, Copenaghen - Qualificazioni Euro 2024

Finlandia-Danimarca: domenica 10 settembre ore 19.00, Helsinki - Qualificazioni Euro 2024