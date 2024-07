Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: prima Okafor, poi Reijnders

Nella giornata di oggi sono previsti gli altri due quarti di finale di Euro 2024: da una parte la Svizzera di Noah Okafor, aguzzina dell'Italia agli ottavi, affronterà l'Inghilterra che si è salvata contro la Slovacchia grazie a un colpo da campione di Bellingham; dall'altra l'Olanda del rossonero Tijjani Reijnders sfiderà la sorprendente Turchia allenata dal vecchio tecnico milanista Vincenzo Montella. In palio per le vincenti un posto in semifinale l'una contro l'altra.

Di seguito il programma della giornata di Euro 2024 di oggi, con due rossoneri impegnati:

ORE 18, Inghilterra-Svizzera alla ESPRIT Arena di Dusseldorf - OKAFOR

ORE 21, Olanda-Turchia all'Olympiastadion di Berlino - REIJNDERS