Nazionali, i rossoneri in campo ieri: pomeriggio frustrante per Camarda&co.

Nella giornata di ieri ci sono stati i primi minuti per i calciatori rossoneri in questa pausa per le Nazionali: in campo diversi rossoneri, tra prima squadra e Primavera, con le selezioni giovanili italiane. Il focus era tutto sull'Italia U19 di Francesco Camarda che però ha vissuto un pomeriggio frustrante all'Ezio Scida di Crotone, dove ha pareggiato per 1-1 contro la Lettonia nella prima delle tre gare del girone di qualificazione agli Europei di categoria. Nelle prossime due gare gli impegni saranno ben più complicati: contro la Spagna (sabato 22 marzo alle 17) e contro la Francia (martedì 25 alle 15).

Per Camarda la titolarità e 90 minuti in campo in cui, per quanto si sia sbattuto, non è risucito a creare pericoli alla porta avversaria, sbattendo sul muro lettone. Smacco anche a causa di un giallo per simulazione: il milanista era diffidato e salterà l'impegno contro gli spagnoli. Titolare e in campo per tutta la gara anche Vittorio Magni. Nel finale, dopo il pareggio ospite, minuti anche per Mattia Liberali che ha creato un paio di situazioni pericolose non sfruttate dai compagni. Assente Emanuele Sala, squalificato per questa gara.

Precedentemente l'Italia U17 aveva battuto la Slovacchia 1-0 con gol di Luongo. In campo due giovani rossoneri per tutta la partita: il portiere Alessandro Longoni e il centrocampista Christian Comotto, che è stato ammonito.