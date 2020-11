Nazionali, il Werder Brema si oppone alla partenza di tre giocatori: il club tedesco si appella ad un regolamento FIFA

Tra le recenti discussioni nel mondo del calcio, senza dubbio, non si può non citare quella relativa alla partenza dei calciatori convocati con le nazionali. La pandemia di Coronavirus, infatti, preoccupa i club che non vorrebbero che i calciatori partissero con le proprie selezioni. In particolare il Werder Brema, secondo quanto riporta Kicker, si è opposto alla partenza di tre calciatori avvalendosi di un nuovo regolamento stilato dalla FIFA che prevede la possibilità di non far partire giocatori convocati da paesi con una situazione sanitaria rischiosa.