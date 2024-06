Nazionali, l'Olanda travolge 4-0 l'Islanda: Reijnders in campo per tutta la partita

Ultima amichevole per l'Olanda prima di Euro 2024 e vittoria degli Oranje cotro l'Islanda, 4-0 il risultato finale per i ragazzi di Ronald Koeman grazie ai gol di Xavi Simons, Virgil van Dijk e Donyell Malen. E' stato protagonista di un'ottima prestazione anche il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, in campo per tutta la durata del match. Gli Europei prendono il via venerdì 14 giugno 2024 con la partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, ma per la squadra di Ronald Koeman l'avventura europea inizierà domenica 16 giugno contro la Polonia, prima partita nella fase a gironi.

I CONVOCATI DEL MILAN PER LE PROSSIME AMICHEVOLI

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

USA-Brasile: giovedì 13 giugno ore 01.00, Orlando - Amichevole

Ismaël Bennacer (Algeria)

- Uganda-Algeria: lunedì 10 giugno ore 17.00, Kampala - Amichevole

Rafael Leão (Portogallo)

- Portogallo-Irlanda: martedì 11 giugno ore 20.45, Aveiro - Amichevole