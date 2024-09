Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Maignan gioca e para bene. Solo panchina per Theo

Dopo aver affrontato l’Italia, la Francia prosegue nel filone dei big match in questa quarta edizione della Nations League. Per i Bleus arriva la prima vittoria nella competizione, questa sera ai danni del Belgio. I Bleus vincono così 2-0 grazie a Kolo Muani e Dembelè. Per i rossoneri francesi, buona prestazione di Maignan, protagonista di una bella parata sull'ex compagno rossonero De Ketelaere. Nei minuti di recupero in campo anche Fofana. Panchina invece per Theo Hernandez, con Lucas Digne in campo per tutta la durata del match.

La pagella di Mike Maignan a cura di MilanNews.it: voto 6,5

Protagonista di una partita solida, sicura e con pochi rischi presi, Maignan è sicuramente un simbolo della Francia di Didier Deschamps. Nel secondo tempo è abile a deviare in angolo un sinistro insidioso di De Ketelaere. Inoltre, questa sera il numero 16 rossonero ha conquistato il suo primo clean sheet stagionale.