Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Reijnders eliminato, ma prova da 6

L'Inghilterra vince 2-1 all'ultimo respiro contro l'Olanda e si regala la seconda finale consecutiva in un Europeo, dopo quello perso nel 2021 contro l'Italia. Una nuova chance, il 14 luglio contro la Spagna grazie alla rete nei minuti di recupero Ollie Watkins. Nella prima frazione di gioco erano stati gli olandesi a passare in vantaggio con Xavi Simons. Sempre nel primo tempo, la risposta dell'Inghilterra con il suo capitano Harry Cane, glaciale dal dischetto dopo il fallo commesso dall'interista Dumfries. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma un lampo di Watkins, improvviso con un destro bellissimo all'angolino basso, batte il portiere olandese Verbruggen. Autore di una buona prestazione ma senza squilli importanti, il rossonero Tijjani Reijnders, in campo per tutta la durata del match.

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders: voto 6

E' sempre in movimento, recupera e smista palloni ma la sua Olanda fatica molto nel primo tempo complice anche il forte pressing degli inglesi. Il centrocampista rossonero però, non gioca una brutta partita ma nemmeno brilla come nelle precedenti uscite. Nella ripresa cresce il ritmo e la qualità delle giocate, come quella in occasione dell'azione sciupata da Weghorst nel finale. Purtroppo per Tijjani il suo Europeo finisce qui, ma il rendimento finale è stato sicuramente positivo: ora la nuova stagione da vivere in rossonero.