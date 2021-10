Nazionali, ottime giocate ed un incrocio dei pali per Saelemaekers in Italia-Belgio

Si è chiusa con un quarto posto la Nations League del Belgio, a causa della sconfitta per 2-1 contro l'Italia. 60 minuti in campo per il rossonero Alexis Saelemaekers, autore di ottime giocate tra le linee; il belga ha anche prodotto l'occasione più pericolosa della prima frazione, con un tiro dall'interno dell'area di rigore dopo il passaggio di Batshuayi finito all'incrocio dei pali.