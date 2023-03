Nazionali, quando gioca la Francia di Maignan, Theo e Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La maggior rappresentanza rossonera in Nazionale si vede tra i convocati della Francia: sono tre i rossoneri chiamati dal Ct transalpino Deschamps. Giroud e Theo, reduci dal Mondiale, e Mike Maignan che in Qatar non ci è potuto andare per infortunio ma che è pronto a diventare il titolare dei vice campioni del mondo. Ecco gli impegni dei galletti nella prossima settimana e mezzo:

Venerdì 24/3 ore 20.45, FRANCIA - Olanda

Lunedì 27/3 ore 20.45, Irlanda - FRANCIA