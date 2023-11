Nazionali, stasera la Francia già qualificata: Giroud verso la titolarità

Questa sera alle 20.45 la Francia scenderà in campo per l'ultima partita dei gironi di qualificazione a Euro 2024, per cui i transalpini hanno già guadagnato l'accesso. Dei tre rossoneri presenti nella selezione, solo uno potrebbe essere titolare, secondo quanto riferisce L'Equipe: si tratta di Olivier Giroud. Per Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno già giocato dal primo minuto contro Gibilterra, un turno di riposo.