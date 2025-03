Nazionali, un solo milanista impegnato nella giornata di oggi

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

La sosta per le Nazionali si avvia alla sua conclusione e anche la maggior parte dei calciatori milanisti convocati - 15, il maggior numero per una squadra di Serie A - hanno completato i loro impegni. Oggi, penultima giornata di gare, scenderà in campo un solo milanista. Si tratta di Kyle Walker che con l'Inghilterra gioca la seconda partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026, dopo la vittoria di venerdì contro l'Albania. Questa volta a Wembley si presenterà la Lettonia, alle ore 20.45 italiane.