Nazionali, vincono i centrali del Milan: un tempo e un goal per Kjaer, mezzora per Tomori

Si è conclusa un'altra tornata di gare per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Buonissime notizie e tanti sorrisi per i due difensori del Milan impegnati questa sera: sia Kjaer che Tomori, infatti, hanno giocato e vinto i rispettivi match; il danese, rimasto per tutto il primo tempo in campo, ha anche segnato un goal su rigore nello 0-4 della sua Danimarca in casa della Moldova, mentre l'inglese ha compiuto il suo ritorno in nazionale al 60esimo nello 0-5 dell'Inghilterra in Andorra.