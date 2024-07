Neanche un minuto in campo per Adli nell'amichevole contro il City

Nell'amichevole giocata nella notte italiana contro il Manchester City, il Milan ha vinto per 3-2 grazie alla doppietta di Colombo e al gol di Marco Nasti. La scelte di Fonseca sono state subito significative: tra queste per esempio vanno rimarcati gli 80 minuti di Alexis Saelemaekers in campo da titolare o la fiducia data a Liberali per l'ultima mezz'ora di partita. Ma sono anche alcune esclusioni che sicuramente fanno parlare e riflettere all'indomani della sfida dello Yankee Stadium.

Su tutte l'esclusione di Yacine Adli per tutti i 90 minuti. Anche quando si è fatto male Florenzi, a metà primo tempo, per sostituirlo in mezzo al campo Fonseca ha scelto Tommaso Pobega. Chissà che questa non possa essere un'indicazione sul futuro del centrocampista franco-algerino che nelle ultime settimane è cercato dai club sauditi e in particolare dall'Al-Shaabab. Non sono ancora arrivate offerte concrete ma il fatto che Fonseca "non abbia visto" Adli in questa gara amichevole potrebbe essere un'indicazione sul suo futuro.