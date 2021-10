Nedved: "Il FPF così non funziona. Spero che l'UEFA se ne sia accorta"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro di Tuttosport ‘La casa della Juventus’. Nedved a proposito del Fair Play Finanziario ha detto: “Il Fair Play Finanziario non funziona, spero che l'UEFA se ne sia accorta. L'idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, l'autofinanziamento. Non spendere di più, è una linea che dobbiamo avere”.