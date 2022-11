Nei prossimi giorni l'incontro cono Sissoko, agente di Bennacer e Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport riporta che nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza rossonera e Moussa Sissoko che è agente sia di Ismael Bennacer che di Yacine Adli. Per il calciatore algerino si cerca l'accordo finale per il rinnovo di contratto, fino al 2027 a 4 milioni più bonus a stagione. Per Adli si potrebbe invece cercare una soluzione in prestito.