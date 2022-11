Nel 2022 ben 19 gol in 41 partite, così Giroud si è conquistato il Mondiale con la Francia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La seconda giovinezza che Olivier Giroud non può passare inosservata, anche per chi come Didier Deschamps nel recente passato aveva liquidato con troppa facilità l'esperto attaccante: il numero 9 del Milan sta vivendo un 2022 strepitoso, con 19 gol e 7 assist in 41 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Reti pesanti e decisive, che hanno portato ai rossoneri uno Scudetto e una qualificazione agli ottavi di Champions dopo 9 anni. Numeri e prestazioni troppo importanti da ignorare: la convocazione con la Francia di Deschamps per i Mondiali in Qatar di questo novembre è più che meritata.