"Nella passata stagione ho attraversato momenti di difficoltà, ora voglio essere più forte": così Maignan commenta il percorso avuto l'anno scorso

Mike Maignan, estremo difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di The Bridge, un format di ESN Media su YouTube. Il portiere del Milan e della nazionale francese si è raccontato insieme ad altri ospiti, come Aurelien Tchouameni e Samuel Eto'o. Il numero 16 milanista ha parlato così dei problemi avuti nella passata stagione:

"Beh, la scorsa stagione, per chi ha seguito un poco il Milan. La scorsa stagione penso di essermi ritrovato a perdere contro me stesso, perché la mia lotta è rimanere sempre concentrato su cosa sono bravo a fare, su di me, e non di rimanere coinvolto in tutto quello che accade attorno a me. Mi sono dunque trovato davanti a delle brutte sfide. Quelle che dovevo affrontare non le ho vinte, e per questo so di aver perso. Quindi, quello che farò, e l'ho già detto, è di imparare da questa lezione per essere più forte in questa stagione".