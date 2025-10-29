Nella sala Var di Lissone presenti membri della Procura Federale durante le gare

Secondo l'indiscrezione riportata da Sportitalia, il Var sarebbe stato posto sotto controllo. Oggi la redazione sportiva ha riferito, riprendendo la notizia del direttore Michele Criscitiello, che nella sala del Video Assistan Referee di Lissone durante le gare del turno infrasettimanale in corso sarebbero presenti alcuni membri della Procura Federale per controllare e monitorare l'operato dei direttori di gara designati al monitor.

Una decisione che se confermata andrebbe ad alimentare le già tantissime polemiche arbitrali che negli ultimi turni di campionato sono andate a moltiplicarsi e che hanno messo nell'occhio del ciclone tutta la classe arbitrale.