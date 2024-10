Nemmeno panchina per Gabbia, il difensore dà forfait dopo quattro gare di fila da titolare

vedi letture

Niente da fare oggi pomeriggio per Matteo Gabbia. Era prevedibile l'esclusione dall'undici titolare per il centrale difensivo, meno la tribuna. Si tratta del primo stop per il giocatore, che aveva giocato da titolare le precedenti quattro partite di campionato. Fonseca ha pertanto deciso di preservarlo, anche in considerazione dell'impegno di martedì in Champions League contro il Club Brugge.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zemura, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Yoshikawa.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: La Penna.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it