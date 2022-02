Nessun dubbio per Pobega: a fine stagione tornerà al Milan

Non sembrano esserci dubbi sul futuro di Tommaso Pobega, il quale è destinato a tornare al Milan, stavolta per rimanere. Come riporta Tuttosport, a fine campionato i rossoneri riabbracceranno il loro centrocampista, dopo il prestito al Torino. Partito come mezzala d'assalto, Pobega, sotto la guida di Juric, ha affinato le doti anche da mediano a due, biglietto da visita utilissimo per rientrare nello scacchiere di Pioli.