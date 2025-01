Nessuno come Reijnders in Serie A: è il centrocampista centrale con più gol

Tijjani Reijnders è il centrocampista centrale che ha segnato di più in questo campionato di Serie A (sei reti). Lo seguono a ruota McTominay e Anguissa, entrambi a quota cinque gol. L'olandese oggi è risultato ancora una volta decisivo con il gol del momentaneo pareggio nel recupero di Milan-Parma. L'ex AZ arriva così in doppia cifra in stagione con i gol segnati in Champions League (3) e Coppa Italia (1).