Nesta a Prime Video: "Dopo il secondo gol il Milan è crollato mentalmente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, nel post partita di Chelsea-Milan su Prime Video, ha commentato così la partita dei rossoneri a Stamford Bridge: “Dopo il secondo gol, un gol brutto per me, un gol evitabile, lì è crollato mentalmente e la differenza è stata mentale invece che tecnica. Il Milan deve imparare a gestire queste partite in modo migliore”