Nesta: "Daniel Maldini non si è espresso ancora al 100%, ha un gran potenziale e se gli scatta il click fa la differenza"

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. L'ex difensore si è soffermato sulla nazionale italiana e sull'ex rossonero Daniel Maldini, oggi all'Atalanta.

La sfida di Nations League contro la Germania: “Gli azzurri domani possono ribaltare il risultato. La Germania è molto forte, ha dei grandi giocatori che a noi mancano ma noi siamo l’Italia. Ce la andiamo a giocare, la Germania con noi ha faticato sempre quindi speriamo di fare loro una sorpresa. All’Italia manca un giocatore che salti l’uomo”

Su Daniel Maldini, suo ex giocatore: “È uno di questi giocatori che salta l’uomo, perché nelle gambe e nella testa ha talento da vendere anche se è giovane. Per me lui non si è espresso al 100%, ha un gran potenziale e se gli scatta il click fa la differenza. Quando era con me gli dicevo sempre di capire quanto è forte e di come chi ha questo dono deve averne rispetto, sfruttandolo".