Nesta: "Il Milan è diventato una squadra tosta e matura. Kalulu mi ha impressionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a DAZN dopo la vittoria del Milan contro lo Spezia, Sandro Nesta ha commentato la prestazion dei rossoneri: "Il Milan è stato il solito. Anche se scivola ha le idee chiare, convinto. E' diventato una squadra tosta e matura. E' un po in ritardo in campioanto, ma ci arriverà vicino".

Sul giocatore che lo ha sorpreso di più: "Kalulu era arrivato ed era normalissimo, la crescita è stata impressionante. Contro il Salisburgo ha giocato da difensore vero, ha messo delle pezze importanti".

Su Maldini in tribuna dopo il gol di Daniel: "Per me era contento (ride, ndr)".

Sul suo Milan: "Quando vinci, giochi tanti anni con le stesse persone, si crea qualcosa di speciale. Vicino hai maldini e stai sereno, davanti hai pirlo e stai sereno. Non ci vediamo per 4 anni e poi in due minuti rivedi tutta la vita. Ho rivisto Rinone (Gattuso, ndr) bello gonfio".

Sul rimpianto di aver vinto poco in Italia: "Abbiamo vinto pochissimo per la squadra che eravamo. Ogni tanto mancavamo e questo tipo di partite le steccavamo. Dopo le partite di Champions, per ricaricare le energie mentali, perdavamo punti in campionato".