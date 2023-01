Nesta su Allegri: "Al Milan aveva un gioco offensivo ma era un calcio diverso"

MilanNews.it

Alessandro Nesta, ex fuoriclasse della difesa del Milan di Ancelotti e Allegri, è stato ospite della Bobo TV e ha parlato così di Max Allegri, suo ex allenatore in rossonero: "Posso dire che quando ha allenato noi al Milan era offensivo. Giocavamo con Cassano, Robinho, Ibra, Seedorf, con tanti giocatori. Ma era un calcio diverso, la fase offensiva la facevamo con tanti giocatori, oggi la richiesta è diversa”.