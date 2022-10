Nesta su Maldini: "Una persona speciale con un'intelligenza superiore alla media"

MilanNews.it

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Milan Tv alla vigilia di Milan-Chelsea e ha detto la sua sul suo ex capitano Paolo Maldini, oggi direttore dell'area tecnica della squadra rossonera. Queste le parole di Sandro: "Sta facendo benino, dai (ride, ndr). No no, alla grande: l’ho detto sempre è una persona speciale, una persona che non cerca mai scuse e non è mai banale. Una persona che ha un'intelligenza superiore rispetto alla media".