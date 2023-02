Nesta sul mercato del Milan: "La società deve fare uno sforzo: farei all-in per un attaccante"

MilanNews.it

Alessandro Nesta, ex fuoriclasse della difesa del Milan di Ancelotti e Allegri, è stato ospite della Bobo TV e ha parlato così del mercato rossonero: "Devono rinforzare la panchina, sono sempre gli stessi e non puoi andare sempre a 2mila all’ora per due anni. Pioli non ha giocatori che entrano e cambiano la partita. E poi farei all-in su un centravanti. Ibra e Giroud ormai hanno la loro età e al 60esimo, dopo che ti hanno anche aiutato nel pressing, devi per forza toglierli. Serve uno che allunghi la squadra e segni. È il momento che la società faccia uno sforzo. Dopo aver vinto uno scudetto così, devi mettere dei soldi in più o almeno fare chiarezza, dicendo non possiamo spendere e andiamo avanti con i ragazzi”