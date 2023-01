Nesta sul momento del Milan: "La condizione psicofisica è diversa: non gioca un calcio economico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, ex fuoriclasse della difesa del Milan di Ancelotti e Allegri, è stato ospite della Bobo TV e ha parlato così del momento negativo del Milan: "Rispetto all’anno scorso la condizione psicofisica è diversa. Il Milan gioca sempre così, va sempre a prendere alti gli avversari e va 1 vs 1. Ma nella tua metà campo devi difendere in modo diverso, loro rischiano tanto e si allungano troppo. Anche l’anno scorso difendevano in avanti ma quest’anno non pressano più così forte e quindi vai in difficoltà. Restano a metà e questa cosa la paghi. Ora credo sia per colpa della stanchezza e della condizione fisica, ma a lungo andare il loro calcio non è economico, quello che fanno alla lunga lo paghi fisicamente”