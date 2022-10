Nesta sull'evento "From Milan to Many": "Questa è la prova della forza e dell’appeal del brand Milan a livello internazionale"

MilanNews.it

In occasione dell'evento organizzato dalla società rossonera "From Milan to Many", Alessandro Nesta ha commentato: "Incontrare i tifosi rossoneri a Londra è stata un’esperienza fantastica. Vedere la loro passione e dedizione mi ha davvero riempito il cuore di gioia. Questa è la prova della forza e dell’appeal del brand Milan a livello internazionale.”