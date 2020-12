Nesti: "Ibrahimovic il re delle pagelle"

Grazie all’analisi e alla sintesi di Massimo Fiandrino, abbiamo preso in considerazione i voti in pagella dei giocatori di Serie A, espressi dai 3 quotidiani sportivi italiani: “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”. Dopo 14 giornate, le medie voto premiano come 5 migliori in assoluto: Ibrahimovic (Milan) 7,58; C. Ronaldo (Juverntus) 6,83; Belotti (Torino) 6,73; De Paul (Udinese) 6,6; Hernandez T. (Milan) 6,57. Dando un’occhiata panoramica alle 8 potenziali “grandi” del torneo, in ordine alfabetico, i leader in classifica sono: nella Fiorentina Dragowski 6,35, nell’Inter Barella 6,54, nella Juventus C. Ronaldo 6,83, nella Lazio Immobile 6,53, nel Milan Ibrahimovic 7,58, nel Napoli Osimhen 6,52, nella Roma Mkhitaryan e Spinazzola 6,5, e nel Torino Belotti 6,73.