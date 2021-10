Nesti: "Il Milan ha inserito il pilota automatico"

Carlo Nesti dal diario dei suoi "pensieri" in formato "NES-tweet, ha parlato del Milan che secondo lui ha il ‘pilota automatico’. Il giornalista scrive: “8 vittorie su 9 partite, come non succedeva dal 1954-55. Il Milan ha inserito il pilota automatico, nel senso che sa vincere, almeno in Italia, e non ancora in Europa, anche quando scattano 2 opzioni. Una è la carenza della prestazione globale, come contro il Torino. L’altra è l’assenza di pedine-chiave, come Maignan, Hernandez, Diaz, Giroud e Ibrahimovic. Un primato: non si è mai visto un campione, come Ibra, che abbia giocato così poco, e abbia influito così tanto nella crescita di un gruppo. È un potere carismatico, trainante, quasi taumaturgico. L’incremento della brillantezza, oggi, si legge soprattutto nei progressi di Calabria e Tonali. L’incremento dell’umiltà, invece, nel sacrificio di Giroud, che contro i granata ha recuperato 10 palloni, quasi quanto Bremer, miglior difensore avversario”.