Nesti: "Il Torino toglie il respiro come successo ieri al Milan"

Carlo Nesti, nel diario dei suoi pensieri in formato NES-tweet, ha parlato di Torino-Milan scrivendo: “Il Toro toglie il respiro a tutte le grandi, Milan compreso. Nelle ultime 6 partite, il Milan non ha mai segnato più di un gol. Nelle ultime 5, invece, non ha mai incassato un gol. La verità dei rossoneri è scandita da queste cifre al contagocce, espresse da 2 0-0 consecutivi. Contro il Torino, che toglie il respiro per 90 minuti, sotto le forche caudine di feroci marcature a uomo, giocano male tutte le grandi. Per questo, non devono stupire le sofferenze della squadra di Pioli. Tanti duelli ravvicinati, e all’arma bianca. Sostanziale equilibrio a centrocampo, anche se il Milan ha tenuto di più la palla: 56%. Poche e autentiche occasioni, con 14 tiri pari, e analoga parità anche nello specchio della porta: 3-3. Il gigante delle pagelle è Bremer, contro un attacco, che riflette i principali problemi dei rossoneri, con ben 7 infortunati (troppi). Dei 4 giocatori avanzati, dà segni di vita solo la metà: Leao e Giroud. L’altra metà non incide: Brahim Diaz, Saelemaekers o Messias”.