Nesti su Roma-Milan: "I rossoneri hanno commesso troppi errori"

Carlo Nesti, intervenuto su Radio Sportiva, ha commentato così la partita fra Roma e Milan: "Da una parte ci sono i meriti della Roma, dall'altra i numerosi errori del Milan, sia in fase offensiva che difensiva. I rossoneri sono in una situazione delicata, hanno fatto un passo indietro rispetto alla prima partita di Pioli. Se il Milan non ha concretizzato la sua superiorità nel possesso palla è per i troppi errori commessi. I rossoneri hanno solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Roma nonostante le assenze ha saputo sfruttare queste lacune".