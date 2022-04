Netflix frena sugli sport in diretta, il co-CEO: "Non sono sicuro porti grandi profitti"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Netflix rallenta sull'ingresso nel mercato degli sport in diretta. La piattaforma era considerata, dopo lo sbarco di Amazon, il prossimo gigante dello streaming online pronto a investire sulle competizioni sportive. Viceversa il co-CEO della società, Ted Sarandos, ha rallentato: "Non sono sicuro - riporta Calcio&Finanza - che possa portare un grande flusso di profitto. Non sto dicendo che non ci occuperemo mai di sport, ma dovremo mettere a punto un percorso per arrivare a un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitti".