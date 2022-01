Newcastle, difficoltà per Botman. Si vira su un altro obiettivo del Milan: Badiashile del Monaco

Dopo Sven Botman del Lille il Newcastle avrebbe messo gli occhi anche su un altro obiettivo del Milan per la difesa. Si tratta del classe 2001 Benoir Badiashile del Monaco che dovrà però restare fuori circa sei settimane dopo l'infortunio subito contro il Nantes domenica scorsa. Lo riferisce Sky Sports spiegando che il club inglese sta esaminando diversi profili per rinforzare la difesa in questo mercato dopo che l'obiettivo principale, Botman appunto, sembra essersi allontanato vista la riluttanza del Lille a trovare un accordo per il centrale. Potrebbe così essere un altro calciatore proveniente dalla Ligue 1 a rinforzare i Magpies.