Newcastle, Howe annuncia: "Presto avremo a disposizione anche Tonali"

L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato con i media prima dell'esordio di sabato in Premier League contro il Southampton al St James' Park. In conferenza stampa il tecnico che ha rifiutato l'incarico da commissario tecnico dell'Inghilterra per restare sulla panchina dei Magpies ha cominciato con il riassumere la condizione fisica della sua squadra in vista della stagione di Premier League 2024-25, con le varie coppe annesse.

Prime parole. "Siamo in una posizione migliore rispetto alla maggior parte della scorsa stagione. Abbiamo recuperato Nick Pope, che è tornato in piena forma, e toccherò con mano visto che ci alleneremo più tardi. Joe Willock sta molto meglio. Non direi che è al 100% della forma fisica. Si è allenato bene ed è sicuramente sulla strada che porta al Joe Willock che conosciamo. Presto avremo anche Sandro (Tonali, ndr). Abbiamo però ancora l'eredità dei giocatori che si sono infortunati la scorsa stagione, come Jamaal Lascelles e Sven Botman”.

Howe ha poi parlato della condizione fisica di Wilson. "Callum tornerà all'inizio della stagione. Un paio di partite. Sta facendo grandi progressi, si sente bene e vuole progredire più velocemente, ma stiamo cercando di gestire il suo rientro". Ultimo, ma non meno importante, il tema dei trasferimenti e del mercato ancora aperto: "Tutti cercano i giocatori migliori. Quando tutti sono in forma abbiamo un'ottima rosa, quindi ingaggiare giocatori e migliorare la rosa è difficile. Non si vuole fare un acquisto e poi guardarsi indietro e scoprire che non è servito a nulla. È una cosa che bisogna evitare”, la chiosa.