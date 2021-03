È terminata 3-0 la sfida tra Costa d'Avorio e Niger, match valido per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Gli "elefanti" hanno vinto grazie alle reti di Aurier, Gradel e Canon. Il rossonero Franck Kessie, schierato da centrocampista di destra nel 4-3-3 degli africani, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match.