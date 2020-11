Nike, nuovo spot spettacolare in cantiere: Tonali tra i protagonisti

Uno dei più famosi spot pubblicitari da parte della Nike risale al 2002, quando su una nave cargo ormeggiata al largo, ventiquattro dei migliori calciatori mondiali si sfidavano in una gabbia - con Cantona come arbitro - in un torneo tre contro tre. Il torneo segeto (altresì conosciuto come Scorpion KO) aveva come protagonisti grandi campioni del calcio mondiale Henry, Vieira, Ljunberg, Davids, Denilson, Cannavaro, Claudio Lopez, Totti, van Nistelrooy, Saviola, Thuram, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rosicky, Mendieta, Nakata, Scholes, Luis Enrique, Wiltord, Ronaldo, Seol, Rio Ferdinand e Crespo.

La Nike ha ufficializzato ora il nuovo torneo, segno dei tempi: tanti ragazzi giovanissimi, ma anche molte star del calcio femminile. Per l'Italia ci sono due rappresentanti: uno è Tonali - con la stellina del Rennes Camavinga e Castellanos - l'altra è il centrocampista offensivo della Roma, Manuela Giugliano. Ecco le squadre in gara.

Brasileiragem: Cunha, Rodrigo, Debinha

The G-Team: Greenwood, Geyord, Giugliano

Silky Smooth: Mount, Alexia, Stanway

Next Up: Camavinga, Castellanos, Tonali

Precious Cargo: Havertz, Harder, Under

The Untouchables: McKenzie, Pugh, Mewis

City Slickers: Walsh, Bronze, Foden

The Strikers Committee: Zhang, Lautaro, Kirby