Nizza, Saint-Maximin e Viera ai ferri corti: il francese malato, ma il tecnico non ci crede

Il rapporto tra Allan Saint-Maximin e Patrick Vieira, tecnico del Nizza, sembra essere arrivato ai titoli di coda. L'attaccante francese, che è nel mirino del Milan da diverse settimane, non ha partecipato alla trasferta di Angers in quanto ammalato, ma il suo allenatore non ha creduto a questa versione: "Saint-Maximin ha deciso che era malato. Mi dispiace che non abbia partecipato alla trasferta, è stata una sua decisione, nè mia, nè del dottore. Non aveva assolutamente la febbre, come lui ha detto, è una grossa delusione". Parole che, come riporta Tuttosport, non hanno fatto piacere a Saint-Maximin, il quale ha replicato così: "Non nascondo di essere abbastanza sorpreso. Il medico è venuto da me questa mattina e tutto sembrava chiaro. Potrebbe esserci stato un problema di comunicazione, ma nulla che non si potesse risolvere con un colpo di telefono".